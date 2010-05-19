«Київміськбуд» розпочав святкування 55-річчя

З 17 травня в АТ ХК «Київміськбуд» стартувало офіційне святкування 55-річчя компанії. Про це повідомила прес-служба компанії.

«Дата обрана не випадково. 17 травня 1955 року рішенням Виконкому Київради №600 було створено «Київміськбуд» (тоді – Головкиївбуд). На той момент часу до складу нової організації увійшли 29 підприємств та організацій 16-ти міністерств та відомств», йдеться в повідомленні прес-служби.

За 55 років компанією фактично було побудовано місто, котре в 9 разів перевищує житловий фонд довоєнного Києва, а це більш ніж 43 млн. кв. м. В експлуатацію було здано більш ніж 6 тис. будинків (632 тис. квартир), 344 школи, 645 дитсадків, 95 лікарень, 105 поліклінік, а також тисячі будівель та споруд торгового та побутового обслуговування, виробничого призначення; десятки кінотеатрів, бібліотек, готелів; сотні лабораторних та учбових корпусів, науково-дослідних інститутів та університетів; тисячі кілометрів доріг, інженерних мереж та комунікацій різноманітного призначення.

Сьогодні силами «Київміськбуду» проводиться реконструкція НСК «Олімпійський», на полі котрого відбудеться фінал Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Керівництво підприємства повідомило, що в цьому році святкування Дня народження «Київміськбуду» не обмежиться одним днем. Ювілейним оголошено весь 2010 рік. «Це велике свято для холдингової компанії, тому з 17 травня та до кінця року ми проводитимемо різноманітні святкові заходи як для співробітників компанії, так і для наших друзів, до яких ми відносимо не тільки своїх партнерів, але й багатотисячну аудиторію киян, котрі живуть в будинках «Київміськбуду». Сьогодні ми вже розпочали проводити конкурс «Кращий за професією», котрий має на меті відновлення престижу будівельних спеціальностей. Вже традиційно стартувала «Спартакіада» - серія спортивних змагань серед співробітників з різних видів спортивних активносетей. Пройде також цикл Днів відкритих дверей, котрі ми проводимо для новоселів наших будинків та всіх бажаючих. І, звичайно, ювілейний рік ми відзначимо ударною працею та здачею всіх запланованих об’єктів», - зазначає Василь Можар, президент АТ ХК «Київміськбуд».

Довідка. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств і 51 підприємство – на правах асоційованих членів. За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 360 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві й 22% – в Україні. В 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.

В ХК трудяться 30 тис. висококваліфікованих співробітників.