Головархітектура захищає історичний центр столиці

Головне управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації до кінця цього року розробить і винесе на розгляд Київської міської ради план зонування центральної історичної частини Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив виконуючий обов`язки начальника Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища КМДА Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ.

За його словами, план зонування всієї території столиці планується розробити і винести на розгляд Київради в 2011 році.

С.БРОНЕВИЦЬКИЙ зазначив, що план зонування визначить для кожного кварталу центральної частини Києва основні показники з обмеження забудови: граничну поверховість, граничну щільність забудови, функціональне призначення територій.

При цьому планується заборонити нове висотне будівництво в зонах охорони Софії Київської і Києво-Печерської Лаври, під час реконструкції не допускати збільшення висотності будівель, обмежити розміщення нових офісів і торгових приміщень в історичному центрі. Разом із планом зонування також буде розроблений містобудівний кадастр.

Начальник Головархітектури додав, що ухвалення плану зонування дозволить уникнути більшості конфліктів між забудовниками, адміністрацією і жителями столиці, а у проектувальників зникне необхідність у розробці містобудівних обгрунтувань, отриманні дозволу на проектування, що у свою чергу скоротить терміни затвердження проектів будівництва.

У свою чергу, перший заступник начальника КО «Центр містобудування і архітектури» Василь ПРИСЯЖНЮК пояснив, що план зонування – це графічна частина правил забудови міста, затверджених ще у 2005 році.

«Це має бути простий документ, зрозумілий усім – киянам, забудовникам, проектувальникам», - додав він.

С.БРОНЕВИЦЬКИЙ зазначив, що новозбудовані висотні будівлі в історичному центрі Києва існуватимуть, тому що вони знаходяться у приватній власності.

Що стосується тих об`єктів, на які одержано землевідведення і видана дозвільна документація на будівництво в центрі столиці, «потрібно кожен об`єкт розглядати окремо».

Перед розглядом документа Київрадою і Міністерством регіонального розвитку і будівництва план зонування планується винести на громадське обговорення.

Директор НДІ Пам’ятко-охоронних досліджень Міністерства культури і туризму України Олена СЕРДЮК нагадала, що в Києві існує чотири історичні ареали: дорогожицький, центральний, південний і китаєвський.