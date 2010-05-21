Парламент надасть готелям податкові пільги

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 226 із 429 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

В законопроекті передбачено внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Зокрема, тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, планується звільнити від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від надання готельних послуг у готелях категорій “п’ять зірок”, “чотири зірки” та “три зірки”, у разі, якщо такі готелі (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані, або, в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд) були введені в експлуатацію до 1 вересня 2012 року.