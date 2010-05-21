Вартість житла економ-класу на первинному ринку Києва може знизитися

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Києва до кінця поточного року може знизитися на 10-15%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучила генеральний директор консалтингової компанії Knight FrankLLC Ukraine Ярослава ЧАПКО сьогодні під час Raiffeisen Private Wealth Forum 2010.

За її оцінками, до кінця року на об`єктах бізнес-класу, введених в експлуатацію, можливе незначне зростання вартості квартир, а в незавершених об`єктах, що перебувають на невисокому ступені будівництва, - незначне зниження вартості житла.

Я.ЧАПКО вважає, що к сегменті елітного житла на первинному ринку столиці очікується стабілізація цін.

Експерт пояснила, що незначне зниження вартості елітного житла відбувається технічно, оскільки розкид цін у цьому сегменті становить від 5 до 14 тис. дол./кв. м.

«Поява нових об`єктів з цінами, нижче від середньо ринкових, дає технічну корекцію вниз, а при підвищенні готовності об`єктів ціна технічно підвищується. Ціни досить стабільні вже три квартали», - додала вона.

Я.ЧАПКО відзначила, що сьогодні попит спостерігається здебільшого у сегменті житла економ-класу. Покупці готові розглядати купівлю квартири економ-класу вартістю до 80-90 тис. дол.

«Навіть за такого бюджеті для того, щоб сім`я змогла виплатити таку квартиру, загальний бюджет сім`ї має бути не меншим від 4,5-5 тис. дол. Для економ-класу це сьогодні нереально. Чекати поголовного зниження цін до 500-700 дол. за 1 кв. м я б теж не стала, особливо в Києві», - вважає вона.

При цьому близько 85% покупців готові купувати побудоване і введене в експлуатацію житло. «Незначний обсяг продажів у нас припадає на двох-трьох забудовників, які мають хорошу репутацію і дають хорошу динаміку будівництва, де працюють крани і робітники. По таких об`єктах покупець готовий розглядати придбання недобудованих квартир», - пояснила експерт.

За словами гендиректора компанії, якщо у першому-другому кварталі 2009 року девелопери при купівлі житла на первинному ринку надавали знижки в районі 30%, то зараз вони перестали надавати дисконт, максимум, на який можна розраховувати, - це 5-7%.

За даними компанії, у першому кварталі цього року середня вартість житла економ-класу на первинному ринку столиці становила 1 тис. 298 дол./кв. м, бізнес-класу – 2 тис. 078 дол./кв. м, елітного житла – 7 тис. 238 дол./кв. м.

Я.ЧАПКО додала, що цього року у Києві налічується 85 житлових об`єктів, що будуються, з яких близько 40 – заморожено. При цьому офіційно девелопери заявляли про припинення будівництва тільки 15 об`єктів.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером – компанією Newmark нараховує 196 офісів у 38 країнах світу і об`єднує понад 6770 фахівців.

В Україні і Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг в усіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії і Україні послугами Knight Frank скористалися понад 500 великих російських і міжнародних компаній.