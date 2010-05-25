Янукович: Україна не визнає претензій Росії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна не визнає претензій Росії на отримання усієї власності колишнього СРСР за кордоном.

Про це Президент заявив напередодні в інтерв'ю українським телеканалам.

"Ми не бачимо на сьогодні рішення. Ми ніколи не визнаємо цього. Ми вважаємо, що його (майно) потрібно розділити між країнами. А як це зробити, механізму доки не знайдено", - озвучив В. ЯНУКОВИЧ позицію української сторони щодо спору між Україною і РФ, пов'язаного з розподілом закордонного майна колишнього СРСР.

В. ЯНУКОВИЧ також повідомив, що це питання під час візиту в Україну Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА не обговорювали.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня керуючий справами Президента РФ Володимир КОЖИН висловив надію, що Україна погодиться на передачу Росії усієї власності колишнього СРСР за кордоном.

"Наша позиція була і залишається незмінною: Росія перейняла на себе усі борги союзних республік і виплатила їх повністю. При цьому уся закордонна власність також переходила РФ. Україна, як неодноразово говорили, погодилася з цим варіантом, потім передумала, потім там стала мінятися влада, і попередня влада дійсно не хотіла обговорювати це питання, точніше, обговорювала його так, що практично це дорівнювало нулю", - сказав В. КОЖИН.

Раніше, 26 лютого 2009 року, В. КОЖИН заявляв, що Україна безпідставно претендує на власність колишнього СРСР за кордоном: на "дуже велику" кількість спірних об'єктів, зокрема, в Японії і у ряді європейських країн.

2 березня 2009 року на той час керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ констатував, що Росія ігнорує майнові права України на зарубіжну власність колишнього СРСР. Він наголосив, що одним з перших міжнародних багатосторонніх договорів України, укладених з державами-учасниками СНД, став договір про правонаступництво щодо державного боргу та активів колишнього СРСР від 4 грудня 1991 року. Частка України в загальній сумі активів і пасивів, до яких належить і зарубіжна власність колишнього СРСР, складає понад 16%.

6 квітня 2010 року міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що Росія вже розплатилася з усіма боргами, у тому числі 14 млрд. дол. було сплачено за борги України в боргу Радянського Союзу.