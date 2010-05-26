Кримську землю продаватимуть лише на аукціонах

Рада міністрів Криму прийняла постанову, що забороняє районним адміністраціям передавати у власність або оренду ділянки землі за межами населених пунктів, поки уряд автономії не затвердить єдиний список земельних ділянок для продажу або передачі в оренду.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

"Ми хочемо створити умови для ефективної, вигідної для Криму реалізації землі і здачі її в оренду через систему відкритих аукціонів" - сказав журналістам глава Ради міністрів Василь ДЖАРТИ.

Згідно з постановою, місцеві ради і райдержадміністрації повинні до кінця травня надати в Раду міністрів списки ділянок, які, з точки зору цих органів влади, необхідно приватизовувати або здати в оренду. При цьому місцеві ради і райдержадміністрації повинні дотримувати вимог земельного законодавства і, зокрема, не вносити до списків ділянки, розташовані на територіях природно-заповідного і водного фондів, адже такі землі не підлягають приватизації.

Республіканський комітет АРК із земельних ресурсів до 15 червня надасть Раді міністрів Криму підсумковий перелік ділянок, які будуть виставлені на торги. Список також опублікують на офіційному сайті уряду Криму.

Окрім того, Рада міністрів Криму доручила міністерствам і відомствам, узгодження яких потрібні для продажу або здачі в оренду земельних ділянок, не видавати узгодження про ділянки, які поки не віднесено до певної категорії земель.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава кримського уряду В. ДЖАРТИ заявив, що Крим зароблятиме на реалізації землі і майна через аукціони, таким чином збільшуючи прибуткову частину бюджету. На думку В. ДЖАРТИ, реалізація землі і майна на публічних аукціонах "дасть можливість збільшити прибуткову частину бюджету на 259 мільйонів гривень".