Пропозиції щодо недобудов підготують протягом місяця

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення віце-прем'єр-міністрові Віктору ТИХОНОВУ і міністрові регіонального розвитку і будівництва Володимиру ЯЦУБІ протягом місяця підготувати конкретні пропозиції щодо добудови кожного об'єкта зі ступенем готовності понад 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем'єр-міністр дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіонбуду, на сьогодні в Україні є 459 об'єктів на 50 тис. квартир зі ступенем готовності понад 70%, на добудову яких потрібно 5 млрд. грн.