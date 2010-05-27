Комунальні тарифи уніфікують по всій Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду і керівникам місцевих органів влади уніфікувати державну тарифну політику у сфері житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ заявив під час засідання Ради регіонів, яке проходить сьогодні у Львові.

"Треба, щоб справедлива тарифна політика була основою державної політики", - сказав глава держави з урахуванням того, що в регіонах України існують різні тарифи на послуги у сфері ЖКГ.

У зв'язку з цим В. ЯНУКОВИЧ доручив профільному міністерству, а також керівникам органів влади на місцях пропрацювати питання, щоб підходи до формування тарифів на послуги ЖКГ в усіх регіонах України були уніфікованими і справедливими.

"Де б не проживала людина, треба створити таку систему, щоб вона платила за газ, воду, електроенергію, ... щоб був справедливий підхід", - наголосив В. ЯНУКОВИЧ.