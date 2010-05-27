Київрада створить Службу головного архітектора столиці

Київська міська рада ухвалила рішення про створення у складі міської державної адміністрації Служби головного архітектора столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. “За” проголосували 69 депутатів міськради.

Згідно з рішенням, службу очолюватиме головний архітектор столиці, який підпорядковуватиметься Київському міському голові та його заступнику.

Депутати доручили Київській міській держадміністрації здійснити всі організаційно-правові заходи, пов’язані зі створенням Служби головного архітектора.

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ пояснив, що нова служба уже введена в нову, щойно затверджену структуру КМДА.

До функцій Служби головного архітектора столиці, зокрема, віднесено контроль за сферою будівництва в місті та реалізація затвердженої містобудівної політики. О.ДОВГИЙ повідомив, в підпорядкуванні головного архітектора Києва перебуватиме Головне управління містобудування, а також низка інших профільних управлінь КМДА.