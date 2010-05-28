Київрада підтримала забудову Ботанічного саду

Депутати Київради відхилили протест заступника прокурора Києва на їхнє рішення від 26 лютого цього року про відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю “Янтар” для будівництва та обслуговування офісно-торговельно-розважального комплексу на вул. Мічуріна, 56, у Печерському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, за відмову у задоволенні протесту прокуратури проголосували 72 депутати міськради.

У своїх коментарях журналістам депутат фракції Блоку Кличка в Київраді Ганна СТАРОСТЕНКО, посилаючись на протест прокуратури, зазначила, що частина відведеної ТОВ “Янтар” ділянки, а саме 0,13 га, що перебуває в користуванні Національного ботанічного саду ім. Гришка НАН України, належить до земель природно-заповідного фонду. Згідно з законодавством, розміщення будівель, споруд та комунікацій не допускається на землях природних національних парків та зелених зон міст, якщо запроектовані об’єкти не призначені для відпочинку, спорту або обслуговування приміського лісового господарства.

“Окрім того, Верховна Рада ще в січні 2009 року запровадила мораторій на виділення земельних ділянок на відстані не менше 200 метрів від Ботанічного саду ім. Гришка до того часу, поки не будуть визначені його охоронні зони”, - зазначила також депутат.

За інформацією Г.СТАРОСТЕНКО, на момент ухвалення рішення про виділення землі висновок державної землевпорядної експертизи вже було скасовано. Крім того, Національна академія наук України, в підпорядкуванні котрої знаходиться Ботанічний сад, не надавала ніякої згоди на відведення вказаної території, тобто питання відведення не було погоджено попередніми користувачами, що є порушенням Земельного кодексу.

“Але столична влада вперто не звертає уваги на вищезазначені аргументи, хоча прокуратура після рішення Київради порушила кримінальну справу за фактом вчинення службового злочину», - додала Г.СТАРОСТЕНКО.