Кількість угод з оренди житла у Києві зменшилася

Кількість угод з оренди житлової нерухомості в Києві у січні-квітні 2010 року знизилася на 17,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 1254 угод.

Такі дані повідомили УНІАН в аналітичному центрі агентства нерухомості "Благовіст".

Згідно з повідомленням, у квітні кількість угод з оренди житла в Києві порівняно з березнем залишилася без істотних змін і склала 350 угод.

За словами генерального директора АН "Благовіст" Ірини ЛУХАНІНОЇ, на ринку оренди стався сегментарний перерозподіл. У січні-квітні спостерігалося скорочення кількості угод в масовому сегменті до 1 тис. дол., тоді як виріс сегмент в ціновому діапазоні від 2 до 3 тис. дол. і в сегменті понад 5 тис. дол.

За даними аналітиків, у квітні, окрім традиційного попиту на сегмент економ-класу (до 1 тис. дол.), спостерігалося збільшення кількість угод в сегменті житлових будинків, багатокімнатних квартир, а також офісних приміщень. Зокрема, експерти зафіксували попит на житлові будинки в межі Києва площею 200-600 кв. м і вартістю 12 тис. дол. на місяць. Також потенційних орендарів цікавили 5-6-кімнатні квартири площею 180-280 кв. м в царських будинках після повної реконструкції або в новобудовах. У цих об'єктах щомісячна оренда апартаментів в квітні складала 5-7 тис. дол. залежно від рівня ремонту і меблювання.

При цьому в офісному сегменті попит мали невеликі приміщення площею 70-120 кв. м і вартістю 1,5-3 тис. дол. на місяць у центрі Києва, а також об'єкти в такій же ціновій категорії, але з більшою площею - 200-400 кв. м на масивах.

Довідка УНІАН. Агентство нерухомості "Благовіст" засноване у 1993 році. На сьогодні в Києві працює 9 філій агентства.