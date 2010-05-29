Після проведення місцевих виборів будуть підвищені тарифи на ЖКП

Народний депутат від БЮТ, лідер опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ прогнозує, що діюча влада одразу після проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року підвищить тарифи на житлово-комунальні послуги.

Про це він заявив в ефірі передачі "Шустер Live" на телеканалі “Україна”.

За словами С.СОБОЛЄВА, саме цим і пояснюється те, чому влада так поспішає ухвалити рішення про проведення чергових місцевих виборів.

"Влада пропонує провести вибори 31 жовтня, оскільки після цієї дати буде нова ціна на електроенергію для населення, нові тарифи на газ та комунальні послуги", - сказав він.

За словами С.СОБОЛЄВА, нова влада робить все можливе, аби "закрити цю сторінку" до 31 жовтня і в новий, 2011 рік увійти з новими підвищеними тарифами.

Водночас, народний депутат зауважив, що нині суперечка між представниками політичних сил точиться не стільки через дату проведення виборів, скільки через їх відповідність Конституції. За його словами, якщо парламент не внесе зміни до Конституції, то продовжуватимуть існувати розбіжності в термінах повноважень мерів міст та депутатів місцевих рад.

"Ми далі будемо мати кожного місяця сотні виборів у зв’язку з попереднім достроковим припиненням повноважень місцевих рад або відповідних голів", - сказав він.