Депутати повинні терміново узятися до комунальної реформи

Верховна Рада України зобов'язана втрутитися в ситуацію з житлово-комунальними тарифами і зайнятися комунальною реформою.

Таку думку УНІАН висловив лідер Всеукраїнського громадського руху "Комунальний фронт" Віталій ЯКОВЕНКО.

"Депутатам пора перестати бути політичними страусами і ховати голову в пісок, неначе таким чином можна втікти від вирішення проблеми ЖКГ. Комунальна сфера країни знаходиться в такому катастрофічному стані, що відкладати вирішення цієї проблеми нікуди" - заявив він.

За словами лідера руху, українська сфера ЖКГ знаходиться на межі, за якою нічого вже змінити буде не можна. "Комуналка просто розвалиться: тепломережі прогниють, водопроводи перетворяться на решето, електромережі проржавіють, окремі будинки перетворяться на розвалини, що не підлягають ремонту, сміттєві звалища отруять землі, а тарифи на комунальні послуги досягнуть позамежних сум", - вважає експерт.

Лідер КФ запропонував, що для початку ВР може ініціювати парламентські слухання про проведення реформ, за результатами яких прийняти ряд законопроектів, які б розставили усі крапки над "і".

"Це і зміни до Закону про ОСББ, і новий Житловий кодекс, і зміни в багатьох інших законопроектах, які мають пряме відношення до ЖКГ. Зробити це краще всього вже на поточній сесії, до початку парламентських канікул. Тоді країна могла б за новими правилами почати перебудовувати свою комуналку і підготуватися до майбутньої зими. Саме ставлення парламентських партій до комунальної реформи, їх бажання провести її на користь громадян, а не монополістів галузі, і головне - її реалізація - буде тим лакмусовим папірцем, який покаже українцям реальне обличчя влади, що декларує принцип "Україна для людей". Прийшов час депутатам хоч раз підтвердити, що вони дійсно народні", - заявив В. ЯКОВЕНКО.