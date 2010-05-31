Жителі України сплатили ЖКП на 92,2%

Жителі України в січні-квітні цього року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 12,2 млрд. грн., що становить 92,2% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Львівській, Чернігівській та Івано-Франківській областях (102,1-100,1%), найнижчий – у Севастополі (75,9%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в квітні ц.р. збільшилися на 7% порівняно з квітнем 2009 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 255,2 грн.

У Держкомстаті відзначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у квітні зменшилася на 5,8% порівняно з березнем цього року і на початок травня становила 11 млрд. 444,8 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,5 місяця. Зменшення заборгованості відбулося у всіх регіонах країни, крім Вінницької області.

Зокрема, в квітні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 33,5% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 27,8%, за вивіз побутових відходів – 23,8%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 22,5%, за газопостачання – 19,8%.

У січні-квітні ц.р. населення сплатило за електроенергію 2 млрд. 642,8 млн. грн., що становить 143,4% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок травня ц.р. становила 2 млрд. 941,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України в 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% від нарахованих за цей період сум.