У Києві з 1 липня тариф на гарячу воду зросте на 29%, на опалення - на 41%

12:25, 01 червня 2010
Нерухомість
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Нове розпорядження Черновецького...

У Києві з 1 липня тариф на гарячу воду зросте на 29%, на опалення - на 41%.

Відповідне розпорядження Київської міської держаної адміністрації від 31 травня 2010 р. оприлюднено у сьогоднішньому номері муніципальної газети “Хрещатик”.

Згідно з документом, тариф на гарячу воду за наявності засобу обліку води з 1 липня встановлено на рівні 11,75 грн. за 1 куб. м. (зараз 8,80 грн.), за його відсутності в квартирах з ваннами, обладнаними душем, – 41,14 грн. на одну особу на місяць (зараз 30,8 грн.).

Розмір тарифу на централізоване опалення становитиме з 1 липня 2,26 грн. за 1 кв. м. опалювальної площі (зараз 1,6 грн.).

Крім того, у розпорядженні зазначається, що Головне управління з питань цінової політики КМДА за результатами отриманих підприємствами висновків Державної інспекції з контролю за цінами повинно підготувати проект розпорядження про поетапне, з 1 вересня та 1 листопада, приведення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води до економічно обгрунтованого рівня.

Цим розпорядженням визнано таким, що втратило чинність з 1 липня ц.р. розпорядження мерії від 30 листопада 2009 р. “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення”.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня минулого року столична влада оприлюднила нові тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, що були введені з 1 червня 2009 р.

Згідно з відповідними розпорядженнями, нові тарифи на воду і опалювання для киян були підвищені приблизно удвічі.

Вартість послуги за холодне водопостачання і водовідведення за наявності квартирного або будинкового лічильника була затверджена у розмірі 3,02 грн. за 1 кубометр (до цього - 1,48 грн.), за відсутності засобу обліку - 16,61 грн. на одну людину (8,14 грн.).

Вартість послуги за гаряче водопостачання і водовідведення за наявності лічильника була затверджена на рівні 13,69 грн. за 1 кубометр (7,38 грн.), без засобу обліку - 47,92 грн. на одну людину (25,89 грн.).

Тариф на послугу з централізованого опалювання для населення за відсутності засобів обліку теплової енергії затверджено у розмірі 2,38 грн. за 1 кв. м опалювальної площі на місяць.

13 жовтня 2009 р. на той час прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд домовився з мерією Києва про впровадження з 1 листопада старих тарифів на тепло і гарячу воду.

Через декілька днів мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що КМДА підписала з «Нафтогазом» і «Київенерго» меморандум, згідно з яким у Києві з 1 жовтня до 10 травня діятимуть знижені тарифи на ЖКП.

Таким чином, було затверджено розмір плати за опалення 1,6 грн. за 1 метр кв. площі, вартість гарячої води при наявності засобів обліку 8,80 грн. за один кубометр, без наявності лічильника - 30,8 грн. на одну особу. Решта тарифів не змінювалась.

27 березня ц.р. перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що після опалювального сезону київська влада планує почати поетапне підвищення тарифів на тепло.

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