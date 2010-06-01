Вторинна нерухомість Дніпропетровська подорожчала на 2,7%

На вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир у травні ц.р. зросла на 2,74% (на 30 дол.) – до 1118 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район із середнім показником 877 дол./кв. м, найдорожчим – Жовтневий, де середня ціна продажу становила 1350 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Кіровскому районі – на 1,93% (22 дол.) – до 1150 дол., Червоногвардійському – на 2,63% (30 дол.) – до 1180 дол., Жовтневому – на 2,57% (34 дол.) – до 1350 дол., Ленінському – на 2,98% (25 дол.) – до 877 дол., Самарському – на 2,51% (23 дол.) – до 936 дол., Індустріальному – на 2,34% (22 дол.) – до 948 дол., Бабушкінському – на 3,64% (45 дол.) – до 1282 дол. і Амур-Нижньодніпровському – на 3,50% (31 дол.) – до 931 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир у квітні зросла на 2,81% - до 1088 дол./кв. м, у березні ц.р. зросла на 0,69% – до 1059 дол./кв. м; у лютому ц.р. зросла на 0,59% – до 1051 дол./кв. м; у січні ц.р. – на 0,06% – до 1045 дол./кв. м; у 2009 році – знизилася на 29,51%, або 437 дол., – до 1045 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.