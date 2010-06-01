Вторинна нерухомість Донецька подорожчала на 3%

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у травні цього року зросла на 3,19%, або 36 дол. – до 1161 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Петровській район міста з середнім показником 755 дол./кв. м, найдорожчим – Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1479 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла відзначалося у Ворошиловському – на 3,10% (44 дол.) – до 1479 дол., Київському – на 3,41% (40 дол.) – до 1224 дол., Калінінському – на 3,32% (37 дол.) – до 1140 дол., Кіровському – на 2% (17 дол.) – до 852 дол., Петровському – на 2,52% (19 дол.) – до 755 дол./кв. м, Будьонновському – на 2,63% (24 дол.) – до 919 дол., Пролетарському – на 3,34% (29 дол.) – до 898 дол., Ленінському – на 3,75% (35 дол.) – до 956 дол. і Куйбишевському районі – на 3,40% (31 дол.) – до 957 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Донецька середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у квітні ц.р. зросла на 1,18% (13 дол.) – до 1 125 дол./кв. м; у березні ц.р. виросла на 0,15%, або 2 дол. – до 1112 дол./кв. м; у лютому ц.р. зросла на 0,32%, або 4 дол. – до 1110 дол./кв. м; у січні ц.р. – на 0,41%, або 5 дол. – до 1107 дол./кв. м; у 2009 році – знизилася на 28%, або 429 дол. – до 1102 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.