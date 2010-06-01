Вторинна нерухомість Києва подорожчала на 3,7%

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у травні 2010 року зросла на 3,70% (64 дол.) – до 1790 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1367 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2851 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Дніпровському районі – на 4,59% (65 дол.) – до 1484 дол., Дарницькому – на 4,03% (53 дол.) – до 1367 дол., Деснянському – на 3,96% (54 дол.) – до 1407 дол./кв. м, Оболонському – на 3,40% (59 дол.) – до 1805 дол., Печерському – на 3,88% (106 дол.) – до 2851 дол./кв. м, Солом’янському – на 3,25% (51 дол.) – до 1616 дол., Святошинському – на 3,95% (57 дол.) – до 1496 дол., Шевченківському – на 2,96% (67 дол.) – до 2320 дол./кв. м, Подільському – на 4% (64 дол.) – до 1651 дол., Голосіївському – на 3,57% (62 дол.) – до 1793 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у квітні ц.р. зросла на 2,35% (40 дол.) – до 1726 дол./кв. м, у березні ц.р. – на 0,39% (7 дол.) – до 1686 дол./кв. м, у лютому ц.р. – на 0,26% (4 дол.) – до 1679 дол./кв. м, у січні ц.р. – на 0,13%, до 1675 дол./кв. м., у 2009 році – знизилася на 27,16% (624 дол.) – до 1673 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.