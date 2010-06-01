Тимошенко не допустить підвищення тарифів на ЖКП у Києві

Лідер об'єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО планує оскаржити в суді розпорядження Київської міської державної адміністрації про підвищення у столиці комунальних тарифів для населення.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю. ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ захищатиме киян усіма можливими способами.

"У нас є чіткий план, щоб зупинити дію злочинних розпоряджень КМДА про підвищення тарифів. Ми вже готуємо позов до суду і збираємося скликати позачергову сесію Київради для відміни рішення", - повідомила лідер БЮТ.

Вона також сказала, що після підписання "ганебних харківських угод", Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на усю країну заявив, що тепер уряд зможе не підвищувати комунальні тарифи.

"Пройшло трохи більше місяця - і ми отримали підтвердження, що Крим здали дарма: ніякого дешевого газу в Україні при ЯНУКОВИЧУ не буде", - підкреслила Ю. ТИМОШЕНКО.

За її інформацією, до кінця року комунальні тарифи в Києві підвищуватимуть ще кілька разів.

"Окрім того, скрізь у Києві проходять псевдогромадські слухання, на яких затверджується підвищення у 3-4 рази тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Зрозуміло, що зростання комунальних тарифів у столиці - це не самостійне рішення мера ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який висить на гачку у ЯНУКОВИЧА. Думаю, усі кияни повинні знати, що "Київенерго" належить представникам Партії регіонів. Бандити прийшли до влади, щоб "доїти" українців усіма можливими способами. І не дарма ця банда зараз готується приставити до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО донецького генерал-губернатора: удвох чистити гаманці киян можна буде удвічі швидше і ефективніше", - наголосила лідер БЮТ.

"Знущання банди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО-ЯНУКОВИЧА зі столиці необхідно припинити", - цитує слова Ю. ТИМОШЕНКО її офіційний сайт.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, у Києві з 1 липня тариф на гарячу воду для населення зросте на 29%, на опалення - на 41%.