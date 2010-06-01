У травні найбільший попит був на квартири в Києві до 100 тис. дол.

Про це йдеться в аналітичному огляді ринку житлової нерухомості, підготовленому мережею агентств нерухомості Real Druzi.

У огляді зазначають, що друга за чисельністю група покупців - ті, хто бажає придбати нерухомість за 50-75 тис. дол., на бюджет 100-150 тис. дол. орієнтувалися 15% покупців.

Пік інтересу в травні доводився на три цінові групи квартир: до 120 тис. дол. (2 - і 3-кімнатні квартири у спальних масивах), до 80 тис. дол. (1-кімнатні квартири в центральних районах) і 50-70 тис. дол. (1-кімнатні квартири у спальних масивах).

При цьому 79% клієнтів орієнтувалися на власні готівкові кошти. Кількість покупців, що вдаються до іпотеки, у травні склала близько 5%. Зазначають, що 93% клієнтів придбавали нерухомість для власного проживання.

Основними мотивами купівлі квартири для власного проживання стали придбання нерухомості з метою поліпшення житлових умов(46% від загальної кількості) і придбання першої нерухомості (33%). Кількість клієнтів, що бажають розміняти квартиру на дві з доплатою, у травні склала 13%.

Фахівці зазначають, що для 1-кімнатних квартир рівень торгу у травні склав 2-10% (залежно від первинної ціни), для 2-кімнатних - 4-14%. Значніший рівень торгу був характерний для квартир вищого цінового сегменту.

За даними агентства, середня ціна 1 кв. м квартир на вторинному ринку Києва у травні склала 2127 дол., що на 1,29% більше, ніж у квітні.

За прогнозами Real Druzi, багато продавців у червні будуть поступливішими у бажанні продати квартиру до сезону відпусток, тому очікування покупців можуть виправдатися. Також до кінця місяця можливе незначне скорочення об'єму пропозицій на ринку, багато власників відкладуть продаж до осені в надії реалізувати квартиру дорожче з підвищенням рівня ділової активності.

Аналітики агентства припускають, що в червні рівень цін залишиться на тому ж рівні, можлива корекція цін на об'єкти з початково завищеною ціною. При цьому може трохи вирости частка покупців, що вдаються до позикових коштів для купівлі квартири.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi - українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу і оренди житлової і комерційної нерухомості.

У базі компанії є понад 20 тисяч об'єктів житлової і комерційної нерухомості Києва і Київської області.