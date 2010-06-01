Для підвищення комунальних тарифів у Києві немає підстав

Для підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві немає підстав, заявив голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи рішення столичної міськдержадміністрації про підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

«Всі дії з підвищення тарифів я оцінюю погано. Тим більше, якщо вони заздалегідь не обговорювалися з громадськими інституціями, які безпосередньо беруть участь у їх формуванні. І, наскільки я розумію, сьогодні в рамках держави не спостерігається якогось різкого підвищення цін на енергоносії або інші супутні пункти. Тому на питання, чи справедливе підвищення тарифів, повинен відповісти орган, який формує цінову політику у відповідній адміністрації», - заявив О.ЄФРЕМОВ, повідомляє сайт Партії регіонів.

За його словами, якщо КМДА не зможе надати аргументи, чому тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві потрібно підвищити, це рішення буде переглянуте.

«Якщо виявиться, що це рішення необдумане, воно прийнято не буде», - наголосив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, у Києві з 1 липня тариф на гарячу воду для населення зросте на 29%, на опалення - на 41%.

Лідер об`єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що планує оскаржити в суді розпорядження КМДА про підвищення комунальних тарифів для населення.

При цьому вона обвинуватила Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Партію регіонів к причетності до цього рішення київської влади: ”Зрозуміло, що зростання комунальних тарифів у столиці – це не самостійне рішення мера ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який висить на гачку у ЯНУКОВИЧА. Думаю, всі кияни повинні знати, що "Київенерго" належить представникам Партії регіонів. Бандити прийшли до влади, щоб "доїти" українців усіма можливими способами. І не дарма ця банда зараз готується приставити до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО донецького генерал-губернатора: удвох чистити гаманці киян можна буде удвічі швидше і ефективніше”, - наголосила лідер БЮТ.