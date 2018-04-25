Тарифи підвищувати не будуть. Колись…

Для киян коротка пауза в процесі підвищення тарифів на послуги ЖКГ закінчилася. Столична влада піднімає вартість "комуналки" з 1 липня. Гаряча вода подорожчає на 29%, опалення - на 41%. Але це тільки початок, дорожчання буде поетапним. Принцип нагадує ампутацію у невмілого хірурга - частинами, щоб не так боляче, але розтягнута процедура страждань тільки додає, та і підсумок один - якоїсь кінцівки все ж не буде. Тому приготуйтеся - гаманці потоншають, причому значно, і з кожним разом все більшої суми не дорахуєтеся. Якщо деякі кияни, обурення яких абсолютно логічне, знову робитимуть ставку на керівництво країни, яке стане на їх сторону і відновить справедливість, або опозицію, що вічно рве горлянку за правду-матку, але це так ні до чого не приводить, то, ймовірно, їх надіям не збутися.

> На підтвердження цього декілька історичних довідок. 1 травня минулого року столична влада оприлюднила нові тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, які були введені з 1 червня 2009 р.. Вони були підвищені приблизно удвічі.

***Вартість послуги за холодне водопостачання і водовідведення за наявності квартирного або будинкового лічильника була затверджена у розмірі 3,02 грн. за 1 кубометр (до цього - 1,48 грн.), за відсутності засобу обліку - 16,61 грн. на одну людину (8,14 грн.). Вартість послуги за гаряче водопостачання і водовідведення за наявності лічильника була затверджена на рівні 13,69 грн. за 1 кубометр (7,38 грн.), без засобу обліку - 47,92 грн. на одну людину (25,89 грн.). Тариф на послугу з централізованого опалювання для населення за відсутності засобів обліку теплової енергії затверджений у розмірі 2,38 грн. за 1 кв. м опалювальної площі на місяць.

Що тут почалося у Києві. Протест киян проти "безчинств" мера Леоніда Черновецького підтримала у той час прем`єр Юлія Тимошенко. А 13 жовтня 2009 р., до речі, донині тривали спори і багато експертів, як, утім, і сама Юлія Володимирівна, радили жителям столиці не сплачувати за ЖКП, що багато хто і зробив, поплатившись за це згодом, глава уряду заявила, що Кабмін домовився з мерією про введення з 1 листопада старих тарифів на тепло і гарячу воду. Через декілька днів Л.Черновецький повідомив, що КМДА підписала з "Нафтогазом" і "Київенерго" меморандум, згідно з яким у Києві з 1 жовтня до 10 травня діятимуть понижені тарифи на ЖКП.

Щоправда, на ділі "полегшення" склало усього 5%. Кияни були розчаровані, обіцянки "покарати" і "усе виправити" так і залишилися мітинговими гаслами.

І ось знову "блага" вість. Вона прозвучала 27 березня ц.р. з вуст першого заступника голови КМДА Анатолія Голубченка - після завершення опалювального сезону планують почати поетапне підвищення тарифів на тепло. У принципі, інформаційно нас підготували до "радощів" життя.

***Згідно з розпорядженням КМДА від 31 травня поточного року, тариф на гарячу воду за наявності лічильника з 1 липня встановлений на рівні 11,75 грн. за 1 куб. м (зараз 8,80 грн.), за його відсутності в квартирах з обладнаними душем ваннами - 41,14 грн. на одну людину на місяць (зараз 30,8 грн.). Розмір тарифу на централізоване опалення складатиме з 1 липня 2,26 грн. за 1 к в. м. опалювальної площі (зараз 1,6 грн.). Окрім того, у розпорядженні зазначено, що Головне управління з питань цінової політики КМДА за результатами отриманого підприємствами заключення Державної інспекції з контролю за цінами повинно підготувати проект розпорядження про поетапне, з 1 вересня і 1 листопада, приведення тарифів на теплову енергію і комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води до економічно обгрунтованого рівня. Це розпорядження визнає тим, що втратило чинність з 1 липня ц.р,. розпорядження мерії від 30 листопада 2009 р. "Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення і узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення".

Особливо образливо, що гарант Конституції налаштовував нас на інший лад. Після квітневих переговорів президентів України і Росії, Віктор Янукович заявив, що тарифи на газ і житлово-комунальні послуги для населення у 2010 році підвищувати не будуть (!)

"Я хотів би сказати, що сьогодні, коли економіка країни знаходиться в такому важкому стані, це рішення (про вартість газу - ред.), як кажуть, дасть нам можливість дуже істотно допомогти нашій економіці. І це дасть нам можливість не піднімати цього року ні тарифи на газ, ні тарифи на житлово-комунальні послуги. Це дасть нам можливість значно стабілізувати більшість цін на товари народного вжитку і підняти рівень зростання економіки і конкурентоспроможності різних галузей економіки, у яких велика складова енергетичних ресурсів", - заявив Президент.



**21 квітня у Харкові під час робочого візиту Президента РФ Дмитра Медведєва в Україну були підписані доповнення до контракту на постачання природного газу між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" від 19 січня 2009 року щодо зниження вартості газу для України.

Цікаво, як тепер викручуватиметься керівництво країни з ситуації, що склалася. А може, воно просто не згадає своїх запевнень, або зішлеться на критичний стан справ у країні. Так у нас ніби усе нормально. Саме влада розповідає нам про зростання ВВП, зниження рівня безробіття, підвищення соціальних стандартів, збільшення зарплат, відновленні економіки і т.і. Правда, натяк на підвищення Президент зробив. Наприкінці травня, будучи у Львові, Віктор Янукович доручив уряду і керівникам місцевих органів влади уніфікувати державну тарифну політику у сфері житлово-комунального господарства.

"Треба, щоб справедлива тарифна політика була основою державної політики", - сказав глава держави з урахуванням того, що в регіонах України існують різні тарифи на послуги у сфері ЖКГ.

Якщо б ми поставилися до цієї заяви уважніше, то зробили б відповідні висновки. Треба визнати, що в Києві на сьогодні тарифи на ЖКП значно нижчі, ніж у регіонах. Тому, для столичних жителів слово "уніфікація" саме собою має на увазі зростання тарифів. Не зрозуміло тільки одне: як можна заявляти абсолютно протилежні речі. Невже не можна спершу з`ясувати ситуацію, розібратися, а вже потім обнадіювати, або настроювати народ на необхідність затягнути паски. У зв`язку з цим дуже хочеться згадати МВФ. В умовах продовження співпраці України з Фондом також ішлось про підвищення тарифів і зниження соціальних виплат і пільг. А тут ще ініціатива нової влади. Вона пропонує "світовому магнатові" нову програму співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Але процес переговорів затягується. Як повідомило джерело, інформоване про хід двосторонніх переговорів України і МВФ, Фонд може відмовити Україні. Основна причина - підозрілість МВФ щодо дефіциту бюджету. Кабмін заявляє, що він складе не більше 5,3%, а Фонд угледів недостачу в межах 14% ВВП. Крім того, є тертя навколо реформ "Нафтогазу", системи пенсійного забезпечення і підвищення ціни на газ для населення. Може, у цьому схована непослідовність влади у заявах про мораторій на підняття тарифів на ЖКП цього року?..

Визначитися з тарифами намагається і Міністерство з питань житлово-комунального господарства . Воно розглядає можливість їх диференціації залежно від прибутків громадян.

Глава відомства Олександр Попов зазначає: "Зараз опрацьовуємо питання про можливість диференційованого підходу до оплати житлово-комунальних послуг. Сьогодні населення платить тільки 30% за той газ, який ми купуємо у РФ. Одна справа, коли платить людина, у якої низький дохід, а інша - якщо це український мільйонер, людина з досить високими прибутками. Тому, питання цього року в цьому плані переглянуть, і таким чином ми знайдемо механізми, згідно з якими забезпечені люди сплачуватимуть наближенішу до реальної вартість комунальних послуг".

При цьому О. Попов висловив упевненість, що цього року значного зростання тарифів на житлово-комунальні послуги не буде. Дивно, що для нього "значне зростання"?

Експерти ж вважають, що стандарти житлово-комунальних послуг необхідно закріпити на законодавчому рівні.

Глава постійної комісії Чернігівської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету В`ячеслав Лебідь вважає, що "потрібно на законодавчому рівні чітко визначити ті стандарти щодо послуг ЖКГ, які повинен отримувати кожен мешканець".

А за словами директора департаменту економічної політики і розвитку Черкаської мерії Павла Карася, уже створена Державна житлово-комунальна інспекція, проте, поняття "Стандарт комунальних послуг" немає.

"Що таке прибрана вулиця? За 19 років незалежності країни на це питання відповіді немає. Що таке тепло? Існує гігієнічний стандарт, але немає стандарту ЖКГ. Затвердили перелік послуг, а стандарту кожної послуги не існує", - підкреслює він.

Серед основних проблем житлово-комунального господарства В. Лебідь також назвав неринкове і заполітизоване ціноутворення на ринку комунальних послуг. На думку експерта, на законодавчому рівні слід визначити формулу, за якою формується тариф на ЖКП, "де чітко визначити частку заробітної плати в тарифі, вартість енергоносіїв, норму рентабельності і т. д".

На думку В. Лебідя, якщо буде визначено ціноутворення, норму рентабельності, на ринок комунальних послуг з чітко прогнозованим ринком збуту зайде приватний капітал.

"Завдяки цьому ми зможемо змінити і бюджетні співвідношення, і тарифне формування, і надання якісних послуг населенню у сфері ЖКГ, і збережемо комунальне господарство нашого місцевого самоврядування", - вважає він.

Поради непогані. Хоча, відповідальні за стан справ у сфері ЖКГ і так усе знають, але від цього з мертвої точки галузь ніяк не зрушить. Вона хронічно хвора, і без рішучих дій влади може "зіграти в ящик".

Одне очевидно, що народ втомився від постійних змін, до того ж не до кращого. Чергове підвищення тарифів може спровокувати масові неплатежі, як бувало раніше, і що тоді заспіває ЖКГ? Хіба можна реанімувати вмираючого підвищенням вартості ліків. Інша справа, якщо лікування буде якіснішим. Так і з "комуналкою". Незважаючи на підвищення тарифів, галузь все одно знаходитиметься у стані коми. Її технічні параметри, як і послуги, не відповідають сьогоднішньому дню, скоріше, початку минулого століття. За підрахунками ряду експертів, для впровадження нових технологій і модернізації ЖКГ, з урахуванням енергоспоживання, необхідно близько 40 млрд. дол. І не потрібно придумувати колесо, просто треба узятися до пошуку приватного інвестора, який на рівних частках почне спільно з державою підіймати ЖКГ.

А щодо тарифів є й інші пропозиції. Лідер "Фронту змін" народний депутат Арсеній Яценюк вніс до Верховної Ради проект постанови про зменшення на 30% цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і спожиті в побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту, окрім таксі (проект постанови зареєстрований в парламенті 21 травня під №6423).

У документі сказано, що, відповідно до українсько-російських домовленостей від 21 квітня 2010 року, Україна отримала 30% знижку на природний газ до 2019 року, яка еквівалентна, за словами представників влади, 320 млрд. грн. або 40 млрд. доларів (за 10 років - ред.). Тому пропонують зобов`язати Кабінет міністрів з 1 липня 2010 року знизити на 30% ціни і тарифи на ЖКП, побутовий газ і електроенергію, а також на послуги громадського транспорту.

Прийняття постанови, підкреслюють у записці, дозволить підняти рівень матеріального забезпечення громадян України. Здається, саме цього прагне нинішня влада. Хай Бог їм допомагає, тим паче, що порада справді слушна…

Олена Бистрицька (УНІАН)