Київ цього року здасть близько 120 тис. "квадратів" соціального житла

Київ цього року планує здати близько 120 тис. кв. метрів соціального житла, яке буде побудоване за кошти міського бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні начальник Головного управління житлового забезпечення столичної міськдержадміністрації Михайло ГОЛИЦЯ.

“У міському бюджеті на будівництво соціального житла і, в тому числі за програмами 70х30, передбачено 99 млн. грн.”, - зазначив він.

За словами М.ГОЛИЦІ, зокрема, соціальне житло передбачено виділити в новобудовах на вул. Поліській у Дарницькому районі, Алма-Атинській і Сеноманській у Дніпровському районі, Сирецькій у Подільському районі, Тухачевского у Святошинському районі, Васильченка у Солом‘янському районі.

Він також повідомив, що будівництво ще чотирьох будинків для надання соціального житла розпочато під програму 2011 року.

Як поінформував М.ГОЛИЦЯ, у державному бюджеті на поточний рік для Києва на будівництво соціального житла передбачено 196 млн. грн.

“Якщо це (фінансування) буде, то це буде додатково до 99 млн. грн., які передбачені в міському бюджеті”, - уточнив він.