Азаров за затвердження Генплану Києва урядом

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтримує ідею Київської міської державної адміністрації про затвердження Генерального плану столиці і внесення до нього змін рішеннями Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на брифінгу журналістам після ознайомлення з ходом будівництва мостового переходу через Дніпро.

«У нас іншого виходу немає», - сказав М.АЗАРОВ у відповідь на пропозицію першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА прийняти Генплан Києва рішенням Кабміну і посилити контроль за його виконанням шляхом прийняття змін виключно рішенням уряду.

А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що КМДА винесе Генеральний план столиці на затвердження Кабінету міністрів.

Він зазначив, що розробка Генерального плану столиці до 2025 буде завершена максимум у першому кварталі наступного року.

Як повідомляв УНІАН, розробку нового Генплану Києва до 2025 року планується завершити до кінця першого кварталу 2011 року. Замовником нового генерального плану столиці виступає Головне управління містобудування та архітектури КМДА, генеральним підрядником – КО «Центр містобудування і архітектури».

22 квітня ц.р. Містобудівна рада схвалила концепцію Генплану Києва до 2025 року вартістю 400 млрд. грн., з яких житлове будівництво, – 200 млрд. грн., транспорт – 45 млрд. грн., інженерна інфраструктура – 52 млрд. грн., соціальні об`єкти – 25 млрд. грн., озеленення – 5 млрд. грн.

20 травня А.ГОЛУБЧЕНКО заявив, що для столиці доцільно затвердити свій новий Генеральний план розвитку в Кабінеті міністрів. На переконання А.ГОЛУБЧЕНКА, завдяки цьому кроку місто зможе надалі впевнено розвиватися, оскільки в Генплан у такому разі вноситимуть лише мінімальні і дуже необхідні зміни.