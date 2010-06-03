Програму добудови житла почнуть фінансувати з липня

Програму добудови незавершених об'єктів житлового будівництва зі ступенем готовності понад 70% c наступним викупом квартир для черговиків-пільговиків почнуть фінансувати з липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України Дмитро ІСАЄНКО.

"Ті 5 млрд. грн., які уряд виділяє міністерству для будівництва доступного житла і кредитування забудовників, ми з упевненістю можемо сказати, що, починаючи з липня, гроші підуть на конкретні будівництва", - сказав він.

Заступник міністра нагадав, що, зокрема, це 2 млрд. грн. на пільгове кредитування забудовників під 14% річних в гривнях, яке здійснюватиме Державна іпотечна установа.

Д. ІСАЄНКО уточнив, що список забудовників, які братимуть участь у програмі кредитування, підбирають місцеві органи влади.

"Ми домовилися із забудовниками, що 30% вартості житла ми передаватимемо конкретній фізичній особі, яка придбаватиме квартиру", - додав він.

Заступник міністра пояснив, що з 1,040 млрд. грн., передбачених у Стабілізаційному фонді держбюджету на будівництво доступного житла, перших 45 млн. грн., які міністерство планує отримати у липні, скерують на реалізацію пілотних проектів, щоб відпрацювати схему добудови на практиці.

Як повідомляв УНІАН, усього в Держбюджеті- 2010 на забезпечення громадян житлом передбачено 2 млрд. 340 млн. грн., з яких 1 млрд. 040 млн. грн. - на закупівлю доступного житла в недобудованих об'єктах, 762 млн. грн. - Міноборони на забезпечення житла військовослужбовців, близько 300 млн. грн. - іншим міністерствам, 218 млн. грн. - Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, 140 млн. грн. - Мінрегіонбуду на забезпечення житлом інвалідів ВВВ першої категорії.