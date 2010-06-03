Мінрегіонбуд проведе переговори з банками

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України завтра представить на розгляд Кабінету міністрів перші 20 об`єктів, щодо яких буде проведено переговори з банками про повернення процентних ставок за раніше виданими забудовникаит кредитами на будівництво житла до рівня, що діяв на момент видачі кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА.

«Завтра я до нього (прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА – УНІАН) йду з першими 20 об`єктами, відносно яких буде розмова з банками», – сказав він.

У свою чергу, заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України Дмитро ІСАЄНКО пояснив, що йдеться про ті об`єкти, на будівництво яких забудовники раніше взяли кредити, але у зв`язку з тими умовами, що створені Національним банком України, банкам доводиться підвищувати за ними кредитні ставки.

«Ми відбираємо ті об`єкти, які мають ступінь готовності 70-80% і вище. Ми намагаємося домовитися з банками, щоб вони цю кредитну ставку, яка існувала півтора роки тому, не підвищували», – пояснив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня ц.р. на нараді забудовників і банкірів на чолі з прем`єр-міністром України М.АЗАРОВИМ, присвяченій виробленню механізмів добудови в поточному році об`єктів зі ступенем готовності більше 70%, В.ЯЦУБА звернувся з проханням до комерційних банків і НБУ зменшити процентні ставки за кредитами для забудовників з позитивною кредитною історією.