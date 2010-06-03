БЮТ вимагає скликати сесію Київради

Фракція БЮТ в Київській міській раді вимагає від міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО провести 10 червня окреме пленарне засідання сесії Київради для ухвалення рішення про відміну розпорядження КМДА від 31 травня № 392, яке підвищує з 1 липня житлово-комунальні тарифи для населення.

Про це повідомляє прес-служба БЮТ в Київраді.

За інформацією голови фракції БЮТ в Київській міській раді Тетяни МЕЛИХОВОЇ, відповідний проект рішення вже підготували до розгляду, а лист з підписами депутатів надіслали Київському міському голові.

Т. МЕЛИХОВА також прокоментувала спробу Л. ЧЕРНОВЕЦЬКОГО "виправдатися перед киянами за необгрунтоване підвищення тарифів, переконуючи, що, мовляв, оприлюднене в "Хрещатику" розпорядження за його підписом - це не введення в дію документа, а лише початок його обговорення".

"Є у цієї версії одне велике "але" - проекти не мають номера - його привласнюють лише підписаному розпорядженню. І по-друге, розпорядження КМДА набуває чинності з моменту публікації його в муніципальній газеті "Хрещатик". Отже те, що говорить мер - неправда", - сказала Т. МЕЛИХОВА.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня муніципальна газета "Хрещатик" оприлюднила розпорядження КМДА від 31 травня № 392, згідно з яким у Києві з 1 липня тариф на гарячу воду виросте в порівнянні з нинішнім на 29%, на опалення - на 41%.

Тариф на гарячу воду за наявності засобу обліку води з 1 липня встановлений, згідно з розпорядженням, на рівні 11,75 грн. за 1 куб. м (зараз 8,80 грн.), за його відсутності в квартирах з ваннами, обладнаними душем, - 41,14 грн. на одну людину на місяць (зараз 30,8 грн.).

Розмір тарифу на централізоване опалювання складатиме з 1 липня 2,26 грн. за 1 кв. м опалювальної площі (зараз 1,6 грн.).

Окрім того, у розпорядженні зазначено, що Головне управління з питань цінової політики КМДА за результатами отриманих підприємствами заключень Державної інспекції з контролю за цінами повинно підготувати проект розпорядження про поетапне, з 1 вересня і 1 листопада, приведення тарифів на теплову енергію і послуги з централізованого опалювання і постачання гарячої води до економічно обгрунтованого рівня.

2 червня Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що КМДА не планує восени підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, а оприлюднені тарифи на тепло і гарячу воду, які передбачають ввести з 1 липня, ще можуть коригуватися.

Він сказав, що розпорядження КМДА від 31 травня № 392 було оприлюднене з метою його обговорення з громадськими інститутами і отримання експертної оцінки профільних урядових структур.