Мінрегіонбуд підтримує будівництво дешевого житла

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України підтримує будівництво дешевого невисотного житла з використанням нових технологій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА.

За його словами, йдеться про будівництво невисотних житлових будинків із застосуванням технології тришарової стіни, що складається з OSB -плити, утеплювача і гіпсокартону.

Міністр сказав, що така стіна завтовшки 200 мм дає більше тепла, ніж цегляна завтовшки 0,5 м

В. ЯЦУБА пояснив, що такі технології дозволяють прискорити будівництво житла і практично в два рази понизити його вартість.

"Ми пропонуємо зробити таку вулицю, щоб кожен бізнесмен побудував будинок, обробив, і зробити тест-драйв для тих охочих, які хочуть розв'язати свою житлову проблему", - додав він.

Також міністр повідомив, що керівництво Київської області висловило готовність виділити землі для реалізації таких проектів, зокрема, запропонували два варіанти розміщення вулиць: один - біля Борисполя, другий - в Хотянівці.

Водночас, заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро ІСАЄНКО додав, що є ще і третій варіант розташування ділянки - біля станції метро "Червоний хутір" в Києві.

Відповідаючи на питання, скільки подібного роду будинків буде побудовано, В.ЯЦУБА сказав: "Скільки вистачить сил у бізнесу. Місто виділить їм вулицю, і вони побудують. Потім вони реалізують ці будинки. Зараз ми набрали 17 охочих будувати".

Довідка УНІАН. OSB -плита - це щільна спресована тришарова деревна плита з великої орієнтованої тріски хвойних порід. Є замінником фанери і ДСП.