КМДА веде переговори з трьомя банками про отримання 2 млрд. грн. кредиту

Київська міська державна адміністрація веде переговори з "Альфа-банком", "Приватбанком" і "Укрсоцбанком" про отримання кредитів загальним обсягом у 2 млрд. грн., щоб розрахуватися з "Київенерго" за спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

"Ми вже працюємо з "Альфа-банком", "Приватбанком" і "Укрсоцбанком", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України дозволив Київській держміськадміністрації залучити 2 млрд. грн. кредитів для погашення заборгованості з різниці в тарифах на тепло- і водопостачання перед АК "Київенерго" і ВАТ "Київводоканал".

Про це сказано в постанові уряду №371 від 31 травня 2010 року.

Згідно з документом, КМДА доручено забезпечити перерахування 2 млрд. грн. на окремий рахунок "Київенерго" в Держказначейство для наступного погашення заборгованості компанії за спожитий газ перед НАК "Нафтогаз України".

КМДА дозволено залучити кредити на ці цілі без проведення тендерних процедур до кінця поточного року. Також КМДА доручено для забезпечення розрахунків за залученими позиками забезпечити надходження додаткових фінансових ресурсів до міського бюджету за рахунок збільшення надходжень від плати за землю і оренду комунального майна.

За даними "Київенерго", загальний борг споживачів за електроенергію складає 913 млн. 474 тис. грн. Найбільшими боржниками є: "Київводоканал" - 473 млн. грн., столичний метрополітен - 49 млн. 612 тис. грн., "Київміськсвітло" - 29 млн. 927 тис. грн. "Київпастранс" - 23 млн. 120 тис. грн. При цьому населення заборговувало 129 млн. 657 тис. грн., міський і районний бюджети (разом) - 15 млн. 703 тис. грн..

Борг бюджету Києва перед компанією з компенсації різниці між існуючими тарифами на тепло і реальними витратами на його виробництво на 17 травня складає 1 млрд. 868 млн. грн. Загальний борг усіх споживачів "Київенерго" за теплову і електричну енергію складає 2 млрд. 239 млн. 474 тыс. грн.

20 травня перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО в інтерв'ю журналістам визнав існування заборгованостей з плати за надані "Київенерго" послуги комунальним підприємствам і бюджетним установам, а також заборгованість через різницю в тарифах. За словами А. ГОЛУБЧЕНКА, борги накопичилися, зокрема, через відсутність затвердженого міського бюджету. Водночас він заявив, що борг, який склався в Києві через різницю в тарифах, без допомоги уряду столиця не зможе погасити.

За даними ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", на 17 травня заборгованість АЕК "Київенерго" перед ДК "Газ України" за спожитий у 2009-2010 рр. природний газ складає 2,13 млрд. грн..