Мінрегіонбуд ініціює безкоштовне виділення землі забудовникам

Міністерство регіонального розвитку і будівництва ініціює безкоштовне виділення земельних ділянок забудовникам для будівництва доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолій БЕРКУТА.

"Ми генеруємо цю ідею", - сказав він.

Перший заступник міністра сказав, що через тиждень у міністерстві цю ідея обговорюватимуть на круглому столі за участю Будівельної палати, Української будівельної асоціації, Держкомзему.

А. БЕРКУТА пояснив, що йдеться про великих забудовників, які упродовж останніх трьох років будували не менше 100 тис. кв. м житла в комплексі з об'єктами соціально-культурного значення і інженерними комунікаціями.

"Законодавчо треба закріпити, що таким компаніям ми поставимо верхню планку, що вони повинні робити і скільки вкласти в розвиток соціально-інженерної інфраструктури, щоб їм земельні ділянки виділялися безкоштовно", - уточнив він.

Також розглядають другий варіант - підводити до цих земельних ділянок інженерні комунікації.

А. БЕРКУТА зазначив, що тут слід відрегулювати нормативне питання з компаніями - постачальниками енергоресурсів.

"Якщо за рахунок державних коштів споруджують інженерні мережі, то, природно, вони передаються на баланс експлуатуючим організаціям, як правило, частково, і вони повинні їх викупляти. Якщо вони їх викуплятимуть, то вони двадцять разів подумають, чи треба їм ставити таку вартісну планку. Це теж стало предметом бізнесу", - сказав він.

Перший заступник міністра додав, що Мінпаливенерго разом з Мінрегіонбудом розробили нормативний акт, який врегулює ці питання.