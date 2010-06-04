Держархбудінспекція посилить контроль над ліцензуванням будівельників

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) має намір посилити контроль над ліцензуванням будівельних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник ДАБІ Олександр БОНДАРЕНКО.

За його словами, інспекція внесла зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку і будівництва щодо повноважень експертних організацій у частині контролю над їх діяльністю і процесом експертування будівельних компаній.

О.БОНДАРЕНКО пояснив, що до наказу внесено вимоги до експертних організацій, згідно з якими інспекція може скасувати акредитацію цих організацій.

За його даними, на сьогодні в Україні налічується близько 90 експертних організацій. О.БОНДАРЕНКО додав, що якість експертних висновків таких організацій істотно різниться, серед них є і несумлінні.

«Тому ми терміново вносимо такі зміни, де ми могли б жорстко контролювати якість експертних висновків і там», - сказав він.

О.БОНДАРЕНКО уточнив, що з понеділка інспекція має намір подати на затвердження проект наказу Мінрегіонбуду.

Він також відзначив, що ще минулого року інспекція перейшла до нового формату у питаннях ліцензування, відійшовши від принципу «паперової» ідентифікації організації до участі у процесі ліцензування акредитованих експертних комісій.

Начальник ДАБІ також повідомив, що у першому кварталі 2010 року ДАБІ видала 2,5 тис. ліцензій, в 2009 році – 5,5 тис. ліцензій, в 2008 році – 3,8 тис. ліцензій, а 2007 року – 7195 ліцензій.