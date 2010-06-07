На підвищення ЖК-тарифів необхідно ввести тимчасовий мораторій

В Україні необхідно ввести мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги без поліпшення їх якості.

Таку думку УНІАН висловив лідер Всеукраїнського громадського руху "Комунальний фронт" Віталій ЯКОВЕНКО.

"Якщо парламент, уряд і президент дійсно піклуються про благо народу, вони зобов'язані піти на такий крок. Мораторій повинен продовжитися до тих пір, поки не реалізують ряд принципів, які впливають на якість і ціну комунальних послуг, а також захищають права споживачів послуг", - заявив В. ЯКОВЕНКО.

На думку лідера "Комунального фронту", перший і найголовніший крок у реформі ЖКГ - зміна принципів тарифоутворення.

"Як би багато нам не розповідали про економічно обгрунтовані тарифи і про прозорість процесу їх розрахунку, факт залишається фактом: усі узгодження проходять за закритими дверима, а усі розрахунки ховаються від людей, які платять за ці послуги", - наголошує лідер КФ.

За його словами, необхідно відмовитися від планового нарахування плати за квадратними метрами за послуги тепла і водопостачання і перейти на оплату фактично спожитої послуги, тобто за лічильниками. Також необхідно закріпити інвестиційну складову в тарифі, але за умови, що модернізація проводиться спочатку за кредитні кошти, а інвестиційна складова в тарифі покриватиме їх, тоді як допустиму норму втрат необхідно обмежити до 5%. При цьому важливо законодавчо закріпити обов'язкове оприлюднення калькуляції розрахунку тарифів.

"Дію мораторію необхідно зберігати до тих пір, поки ці принципи не будуть реалізовані на практиці. Тобто доки не будуть повсюдно встановлені лічильники, технічна база модернізована, а розрахунки тарифів проводитися прозоро і будь-хто, хто поцікавиться, може без проблем ознайомитися з ними. Якщо ж припинити дію цього мораторію після законодавчих змін, то у виробників послуг - монополістів у сфері ЖКГ - виникне велике бажання саботувати нововведення і ми у результаті зіткнемося з ситуацією, коли нам напружать тарифи, а самі послуги, виявляться, у кращому разі, на тому ж поганому рівні, що і раніше. Фактично, мораторій стане тим стимулом, який підстібне ці підприємства до модернізації і поліпшення якості послуг", - вважає В. ЯКОВЕНКО.