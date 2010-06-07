Начальником Держжитлокомунінспекції призначено Лотоцького
17:10, 07 червня 2010Нерухомість
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Розпорядження Кабміну від 2 червня
Кабінет Міністрів України призначив начальником Державної житлово-комунальної інспекції Ореста ЛОТОЦЬКОГО.
Про це сказано у розпорядженні Кабміну №1158-р від 2 червня, розміщеному на урядовому порталі.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін своїм розпорядженням №780-р від 7 квітня звільнив з посади заступника міністра з питань ЖКГ Ореста ЛОТОЦЬКОГО у зв'язку з виходом на пенсію.
О. ЛОТОЦЬКИЙ обіймав посаду першого заступника міністра з питань ЖКГ з січня 2008 року.
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