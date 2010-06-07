Начальником Держжитлокомунінспекції призначено Лотоцького

Кабінет Міністрів України призначив начальником Державної житлово-комунальної інспекції Ореста ЛОТОЦЬКОГО.

Про це сказано у розпорядженні Кабміну №1158-р від 2 червня, розміщеному на урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своїм розпорядженням №780-р від 7 квітня звільнив з посади заступника міністра з питань ЖКГ Ореста ЛОТОЦЬКОГО у зв'язку з виходом на пенсію.

О. ЛОТОЦЬКИЙ обіймав посаду першого заступника міністра з питань ЖКГ з січня 2008 року.