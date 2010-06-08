УЄФА позитивно оцінить підготовку України до Євро-2012

Віце-прем'єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ сподівається, що у вересні УЄФА зможе позитивно оцінити стан підготовки України до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Б. КОЛЕСНИКОВ заявив під час телемосту про підготовку до Євро- 2012.

За його словами, темпи підготовки чотирьох українських міст до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року за останні місяці дійсно вразили інспекторів УЄФА. Проте, як зазначив Б. КОЛЕСНИКОВ, відставання від графіків досить серйозне.

"Відставання на об'єктах настільки серйозне, що будь-яку позитивну оцінку від УЄФА ми зможемо почути не раніше вересня поточного року. Тому літо буде "спекотним", а у вересні ми подивимося, що нам вдалося зробити і наскільки вдалося випередити час" - заявив віце-прем'єр-міністр.

Б. КОЛЕСНИКОВ переконаний, що усі чотири українські міста, які прийматимуть Євро- 2012, увійдуть до запланованих часових рамок.

"Це в наших руках, але усе залежить від чіткої взаємодії місцевої та центральної влади", - сказав він.

Під час телемосту віце-прем'єр-міністр поспілкувався з мерами міст, які прийматимуть Євро- 2012. За результатами обговорення проблем, пов'язаних з підготовкою до чемпіонату, Б. КОЛЕСНИКОВ оцінив стан підготовки кожного приймаючого міста. За словами чиновника, на найвищу оцінку ("четвірку" за пятибалльной шкалою) заслуговують Харків і Донецьк, по "трійці з плюсом" від віце-прем'єра отримали Київ і Львів. Б. КОЛЕСНИКОВ зазначив, що усі міста повинні ще дуже багато зробити, щоб досягти очікуваних результатів і отримати найвищі оцінки.

"Враховуючи нестачу досвіду, ми повинні ще більше уваги приділяти усім питанням організації Євро-2012", - сказав він.

Віце-прем'єр-міністр також сказав, що уряд, у свою чергу, активно допомагає усім містам в підготовці до чемпіонату. Він, зокрема, нагадав про наміри Кабінету міністрів взяти участь в будівництві 200 футбольних міні-полів у 2011 році і 500 - у 2012-м. За словами Б. КОЛЕСНИКОВА, у цьому процесі повинна взяти участь також місцева влада, завдання якої полягає у виділенні майданчиків під ці футбольні поля.