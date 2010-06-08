Азаров: Будівельникам виділять майданчики в регіонах

Уряд має намір найближчим часом вирішити питання про безкоштовне надання будкомпаніям в регіонах майданчиків для будівництва дешевого житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму "Програма економічних реформ : стратегії і механізми здійснення".

Він сказав, що такий крок стимулюватиме будівельні компанії, активізуватиме роботу з будівництва нового житла з тим, щоб не лише добудовувалися об'єкти, що вже будуються, але і з'являлися нові.

"Ми зараз займемося тим, щоб у кожному місті, у кожному населеному пункті, де це можливо, були абсолютно безкоштовно будівельникам надані готові майданчики під будівництво житла, не елітного, а дешевого і доступного", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що безкоштовно майданчики надаватимуть лише компаніям, у яких будуть ресурсні можливості для будівництва житла.