Азаров: щорічно треба будувати 15 млн.кв.м житла
Для розвитку галузі і соціальної користі
За розрахунками уряду, для підтримки стабільного економічного зростання в будівельній галузі щорічно необхідно будувати близько 15 млн. кв. м житла.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
Він зазначив, що, за розрахунками уряду, для підтримки стабільного економічного зростання в галузі і вирішення соціальних проблем країни щорічно необхідно будувати близько 15 млн. кв. м житла, причому не елітного, а соціального рівня.
"Звертаю на це увагу віце-прем`єра Віктора ТИХОНОВА, міністра будівництва Володимира ЯЦУБИ, що ваші плани з підготовки нового будівництва у наступні роки треба складати, виходячи з такої планки, і робити це дуже динамічно", - сказав М.АЗАРОВ.
Також прем`єр повідомив, що доручив "Ощадбанку" активізувати роботу з кредитування підприємств будівельної галузі.
Він підкреслив, що підприємства будівельної галузі сьогодні потребують підтримки.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня М. АЗАРОВ, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму "Програма економічних реформ: стратегії і механізми здійснення", заявив, що уряд має намір найближчим часом вирішити питання про безкоштовне надання будкомпаніям в регіонах майданчиків для будівництва дешевого житла.
Він сказав, що такий крок стимулюватиме будівельні компанії активізувати роботу з будівництва нового житла з тим, щоб не лише добудовували об`єкти, що вже будують, але і з`являлися нові.
При цьому М. АЗАРОВ підкреслив, що безкоштовно майданчики надаватимуться лише компаніям, у яких будуть ресурсні можливості для будівництва житла.