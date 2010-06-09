Азаров: щорічно треба будувати 15 млн.кв.м житла

За розрахунками уряду, для підтримки стабільного економічного зростання в будівельній галузі щорічно необхідно будувати близько 15 млн. кв. м житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що, за розрахунками уряду, для підтримки стабільного економічного зростання в галузі і вирішення соціальних проблем країни щорічно необхідно будувати близько 15 млн. кв. м житла, причому не елітного, а соціального рівня.

"Звертаю на це увагу віце-прем`єра Віктора ТИХОНОВА, міністра будівництва Володимира ЯЦУБИ, що ваші плани з підготовки нового будівництва у наступні роки треба складати, виходячи з такої планки, і робити це дуже динамічно", - сказав М.АЗАРОВ.

Також прем`єр повідомив, що доручив "Ощадбанку" активізувати роботу з кредитування підприємств будівельної галузі.

Він підкреслив, що підприємства будівельної галузі сьогодні потребують підтримки.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня М. АЗАРОВ, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму "Програма економічних реформ: стратегії і механізми здійснення", заявив, що уряд має намір найближчим часом вирішити питання про безкоштовне надання будкомпаніям в регіонах майданчиків для будівництва дешевого житла.

Він сказав, що такий крок стимулюватиме будівельні компанії активізувати роботу з будівництва нового житла з тим, щоб не лише добудовували об`єкти, що вже будують, але і з`являлися нові.

При цьому М. АЗАРОВ підкреслив, що безкоштовно майданчики надаватимуться лише компаніям, у яких будуть ресурсні можливості для будівництва житла.