Капіталовкладення у ринок нерухомості Києва впали на 38%

Обсяг капіталовкладень в ринок нерухомості Києва у травні склав 41 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі агентства нерухомості "Благовіст".

За даними аналітичного центру АН "Благовіст", у травні порівняно з січнем рівень капіталовкладень у купівлю-продаж вторинної нерухомості Києва збільшився майже у 2 рази і склав 41 млн. дол. При цьому порівняно з квітнем рівень капіталовкладень в нерухомість знизився на 38,2% (66,29 млн. дол.).

У агентстві нерухомості зазначають, що рівень капіталовкладень у першій декаді червня склав 18% від травневого показника.

Довідка УНІАН. Агентство нерухомості "Благовіст" засноване у 1993 році.

На сьогодні у Києві працює 9 філій агентства.