Капіталовкладення у ринок нерухомості Києва впали на 38%
13:18, 09 червня 2010Нерухомість
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У травні порівняно з квітнем
Обсяг капіталовкладень в ринок нерухомості Києва у травні склав 41 млн. дол.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі агентства нерухомості "Благовіст".
За даними аналітичного центру АН "Благовіст", у травні порівняно з січнем рівень капіталовкладень у купівлю-продаж вторинної нерухомості Києва збільшився майже у 2 рази і склав 41 млн. дол. При цьому порівняно з квітнем рівень капіталовкладень в нерухомість знизився на 38,2% (66,29 млн. дол.).
У агентстві нерухомості зазначають, що рівень капіталовкладень у першій декаді червня склав 18% від травневого показника.
Довідка УНІАН. Агентство нерухомості "Благовіст" засноване у 1993 році.
На сьогодні у Києві працює 9 філій агентства.
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