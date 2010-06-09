Уряд звільнить від ПДВ будівельні роботи

Уряд підтримав ініціативу Міністерства регіонального розвитку і будівництва щодо звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) будівельних робіт при зведенні житла.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, сьогодні під час розгляду Кабінетом міністрів проекту Податкового кодексу України міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА виступив з пропозицією внести до кодексу норму, згідно з якою будівельні роботи при зведенні житла звільняються від податку на додану вартість.

За словами міністра, такий крок дозволить здешевити вартість житла до 8%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проект Податкового кодексу.

У результаті набуття чинності Податкового кодексу кількість загальнодержавних податків буде скорочена з 29, існуючих сьогодні, до 17; місцевих податків - з 14 до 8.