Уряд звільнить від ПДВ будівельні роботи
У новому Податковому кодексі
Уряд підтримав ініціативу Міністерства регіонального розвитку і будівництва щодо звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) будівельних робіт при зведенні житла.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.
Згідно з повідомленням, сьогодні під час розгляду Кабінетом міністрів проекту Податкового кодексу України міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА виступив з пропозицією внести до кодексу норму, згідно з якою будівельні роботи при зведенні житла звільняються від податку на додану вартість.
За словами міністра, такий крок дозволить здешевити вартість житла до 8%.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проект Податкового кодексу.
У результаті набуття чинності Податкового кодексу кількість загальнодержавних податків буде скорочена з 29, існуючих сьогодні, до 17; місцевих податків - з 14 до 8.