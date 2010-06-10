Профільний комітет ВР підтримує проект Містобудівного кодексу

Комітет з питань будівництва, містобудування й житлово-комунального господарства і регіональної політики рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект Містобудівного кодексу України.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України.

Згідно з повідомленням, проектом №6400, поданим до парламенту народними депутатами Юрієм СЕРБІНИМ, Володимиром РИБАКОМ, Олександром МАРТИНЮКОМ, Володимиром ПОЛЯЧЕНКОМ й іншими, пропонується визначити принципи містобудівної політики, встановити склад регіональних і місцевих правил забудови, порядок розміщення об`єктів будівництва і надання вихідних даних на проектування об`єктів.

Проект передбачає проведення громадського обговорення містобудівної документації, узгодження і затвердження містобудівної документації і проектів на будівництво об`єктів, особливостей проведення реконструкції територій за наявності історичної забудови, організації проведення комплексної державної документації і проектів на будівництво єдиною службою «Укрдербудекспертиза».

Автори проекту також пропонують врегулювати питання особливостей ліцензування в будівельній діяльності сертифікатів відповідальних виконавців робіт у проектуванні й будівництві і зробити жорсткішою відповідальність за порушення містобудівного законодавства.