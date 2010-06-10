«Київміськбуд» підтримує рішення уряду

АТ ХК «Київміськбуд» позитивно оцінює рішення уряду України про підтримку ініціативи Міністерства регіонального розвитку і будівництва щодо звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) будівельних робіт при спорудженні житла.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«Кабінет міністрів схвалив проект нового Податкового кодексу, що передбачає, зокрема, й зниження податкового тиску на забудовників. Ухвалення такої норми позитивно позначиться на всій будівельній галузі і на суміжних галузях», – вважає президент АТ ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР.

Він сказав, що будівельна галузь є однією з найбільш постраждалих від кризи галузей української економіки. Яка “раніше демонструвала лише позитивну динаміку зростання, минулого року вона (будівельна галузь – УНІАН) серйозно погіршила свої показники. Обсяги введення житла в експлуатацію скоротилися майже на 40% порівняно з 2008 роком (у натуральному вираженні). Багато забудовників вимушені були залишити ринок. Зниження податкового тиску – це та державна підтримка, яка сьогодні життєво необхідна», – сказав В.МОЖАР.

За його словами, йдеться не тільки про тисячі українців, які чекають нових квартир, йдеться про сотні тисяч людей, зайнятих у будівельному комплексі.

Президент холдингу вважає, що підтримка держави здатна пожвавити ринок нерухомості і покращити ситуацію із зайнятістю населення в цілому по країні.

«Як відомо, одне нове робоче місце в будівництві генерує створення 3-5 робочих місць в цілому по економіці. Тому запропоновані податкові преференції дадуть стимул не лише нашій галузі, але й народному господарству в цілому. Скасування ПДВ на житлове будівництво приведе до підвищення попиту на 30%, за попередніми оцінками, і сумарно компенсує втрату ПДВ у набагато більшому обсягу через інші галузі промисловості», – зазначив він.

Що стосується цін на житло в новобудовах, то скасування ПДВ, на думку В.МОЖАРА, сприятиме їх стабілізації та дасть серйозний соціальний ефект.

«Все залежить від того, як швидко буде ухвалено новий Податковий кодекс. Якщо завдання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА увійти до 2011 року з новим Податковим кодексом буде виконано, то вже за кілька місяців ми зможемо спостерігати серйозну активізацію на ринку нерухомості», – вважає президент холдингу.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.