У трьох районах Києва очікуються перебої з водопостачанням

У Києві у вихідні дні мешканці житлових будинків, розташованих частково у Святошинському, частково у Солом’янському та частково в Голосіївському районі матимуть перебої з постачанням води у їхні помешканнях у зв’язку з підключенням нового водогону.

Як повідомляє прес-служба КМДА, у зв`язку з необхідністю тимчасового відключення водоводу діаметром 1400 мм на проспекті академіка Палладіна для підключення водопроводу діаметром 300 мм на цьому ж проспекті буде відключено частину водоводу.

Зокрема на ділянці від вул. Робітничої до вул. Стеценка з 20.00 11 червня до 8.00 14 червня буде зменшено об’єми подачі води споживачам житлових масивів Новобіличі, Біличі, Академмістечко, Південна та Микільська Борщагівка, Теремки-1, Теремки-2, Святошин, міста Вишневого та селища Коцюбинське.

На час тимчасового відключення АК «Київводоканал» буде забезпечена безперебійна робота насосних станцій «Святошинська», «Біличі», «Депутатська», «Микільська Борщагівка», «Крутогоріна», «Смородинська» та доставка питної води до місць недостатньої подачі води централізованим водопостачанням.

Постійний контроль якості питної води на період виконання робіт та після відновлення роботи водоводу в зазначених пунктах здійснюватиме Київська міська санітарно-епідеміологічна станція.

Силами Святошинської, Солом’янської та Голосіївської районними адміністраціям у зазначений період буде забезпечене цілодобове чергування поливальних машин у розрахунку 2 автомобілі на мікрорайон, а також організовано роботу пунктів роздачі води біля житлових будинків.