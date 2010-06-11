Мінрегіонбуд очікує з липня пільгового кредитування

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України чекає з липня цього року початку пільгового кредитування будівельних компаній для добудови житла з високою мірою готовності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро ІСАЄНКО.

За його словами, кредити "Ощадбанку" можуть бути видані не під 14% річних, як заявлялося раніше, а під 12-13% річних в гривні.

"Нацбанк зменшив ставку рефінансування з 11,25% до 9,5%, а наша ідеологія була така, що облікова ставка (НБУ - УНІАН) плюс 2,5%: 2% - банку, 0,5% - Державній іпотечній установі. Тобто цей відсоток може бути ще нижчим, в районі 12-13% річних. Наскільки мені відомо, прем'єр поставив завдання банківським установам, у першу чергу державним, негайно профінансувати ці об'єкти", - сказав Д. ІСАЄНКО.

Також він пояснив, що для того, щоб ці кредити були пільговими, держава виділила 2 млрд. грн. у вигляді державних гарантій ДІУ.

"Тобто ці 600 млн. грн. (на кредитування перших 34 незавершених житлових об'єктів - УНІАН) підуть з тих 2 млрд. грн. державних гарантій, які надані Державній іпотечній установі", - уточнив заступник міністра.

При цьому він зазначив, що для того, щоб ДІУ могла кредитувати забудовників, необхідно внести зміни до положення про Державну іпотечну установу, у яких прописати можливість кредитування ДІУ будівельних компаній.

"Сьогодні вони можуть кредитувати тільки фізичних осіб. Але ви знаєте, що сьогодні прокредитувати фізичних осіб неможливо, тому що стандарти ДІУ такі, що жодна людина кредит узяти не зможе. У нього має бути дохід 2 тис. дол. на місяць. Тому єдиний шлях - це кредитувати забудовників", - пояснив замміністра.

Д. ІСАЄНКО додав, що кредитувати будівельні компанії планують через "Ощадбанк" шляхом купівлі у ДІУ облігацій, які будуть випущені під державні гарантії.

"Думаю, що в наступну середу ми внесемо зміни до положення, і з липня почнеться кредитування", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив ВАТ "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк", Київ) активізувати роботу з кредитування підприємств будівельної галузі.

Раніше, 8 червня, міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА передав на розгляд Кабінету Міністрів список з 34 незавершених житлових об'єктів зі ступенем готовності 50-70% для вирішення питання про отримання банківських кредитів на їх добудову під 14% річних в гривні на загальну суму близько 600 млн. грн..