Експерт: житло подешевшає на 8% не раніше 2012 р.

Здешевлення житла на 7-8% за відміни податку на додану вартість (ПДВ) на будівельно-монтажні роботи при зведенні житла може статися не раніше 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думка сьогодні на прес-конференції висловив голова Ради директорів Української будівельної асоціації (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

"Оскільки цей законопроект може набути чинності 1 січня (2011 року - УНІАН), то це зниження цін буде тільки на ті об'єкти які почнуть будувати з цього періоду. Ми ефекту досягнемо у 2012 році при введенні будинків в експлуатацію", - сказав він.

За оцінками Л. ПАРЦХАЛАДЗЕ, протягом трьох місяців у Києві спостерігається стабілізація цін на житло при певній динаміці зростання.

Він додав, що це пов'язано з двома чинниками - відношенням населення до нерухомості і процентними ставками за депозитами.

"Сьогодні процентні ставки за депозитами значно вищі, ніж зростання цін. Як тільки банківський сектор стабілізується, процентні ставки впадуть і відкладений попит з'явиться, велика частина населення почне реінвестувати в нерухомість", - сказав голова Ради директорів УБА.

Л. ПАРЦХАЛАДЗЕ зазначив, що до кризи собівартість будівництва була досить висока. "Зараз вона, може, і помінялася, але у когось є кредити, інші обтяження. Вона сформувала ту стару собівартість. Люди ніяк не можуть опуститися нижче за собівартість", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, уряд підтримав ініціативу Міністерства регіонального розвитку і будівництва щодо звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) будівельних робіт при зведенні житла. Такий крок дозволить здешевити вартість житла до 8%.