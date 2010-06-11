Підвищення тарифів ударить по незахищених верставах населення

Підвищення тарифів на комунальні послуги ударить по найнезахищеніших верствах населення, відкинувши мільйони українців далеко за межу бідності, тоді як існуюча система дотацій їм не допоможе.

Таку думку УНІАН висловив лідер Всеукраїнського громадського руху "Комунальний фронт" Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, підвищення тарифів на понад 30%, призведе до того, що кожна третя сім'я опиниться за межею бідності, і потребуватиме дотацій, причому зниження порогу для отримання дотацій на ЖКП з 20% до 15% від сумарного доходу сім'ї ще збільшить кількість тих, які цього потребуватимуть.

"За найскромнішими підрахунками для задоволення цих запитів бюджету треба буде знайти додатково 12-15 млрд. гривень. Але такої суми там не передбачено, і узяти їх буде нізвідки. Такі реалії кризової економіки нашої країни", - сказав В. ЯКОВЕНКО.

У зв'язку з цим лідер "Комунального фронту" прогнозує фактичну кризу платежів у сфері комунальних послуг, вийти з якого можна лише одним шляхом: спочатку забезпечити фонди необхідними сумами для дотацій, а вже після цього починати думати про підвищення житлово-комунальних тарифів.

"Причому, дуже важливо, щоб будь-яке підвищення відбувалося публічно, коли людей не просто ставлять перед фактом, а знають усі принципи розрахунків і нарахувань", - сказав В. ЯКОВЕНКО.