Потрібен диференційований податок на нерухомість

Лідер партії "Фронт змін", народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Україні потрібний диференційований податок на нерухомість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

"Це взагалі давно треба було зробити щодо податків на нерухомість. Але виникає питання, щоб бабка в селі не була основним платником податку на нерухомість", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, для введення такого податку потрібна повна інвентаризація усіх об'єктів права власності в Україні. Крім того, для цього потрібний Земельний кадастр.

А. ЯЦЕНЮК сказав, що диференційований податок на нерухомість - "це нормально. У кого багато грошей, той платить більше податків".