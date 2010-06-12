Міністр ЖКГ Попов заявляє про брак фахівців у галузі

Міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ заявляє про брак фахівців в очолюваній ним галузі і погіршенні кадрового потенціалу в органах влади.

Про це міністр заявив сьогодні, перебуваючи у Кременчуку (Полтавська обл.).

«Кадровий потенціал, на жаль, сьогодні в органах влади, у зв`язку з цією кадровою чехардою погіршується. Одні звільняються, інші приходять, тільки підготуються і знову йдуть. Зарплати невисокі і тому у нас так. От, якщо узяти 175 людей у міністерстві, то тільки на 40 можна ставити…», - сказав міністр.

За його словами, міністерство сьогодні активно шукає кадри в регіонах і закликає професіоналів з регіонів допомагати галузі.

«Наприклад, у нас є в міністерстві спеціальна структура, яка опікується нормативно-законодавчою базою, то вирішувати ту або іншу проблему я їх налаштую, створивши робочу групу з людьми з регіонів, і вирішувати її», - сказав О.ПОПОВ.