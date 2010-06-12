Попов оцінює реформування галузі в 60-70 млрд. грн.

Міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ оцінює в 60-70 млрд. гривень обсяг необхідних коштів на реалізацію загальнодержавної програми реформування й розвитку житлово-комунального господарства до 2015 року.

Про це він повідомив під час перебування в Миргороді (Полтавська обл.)

За його словами, з названої суми кошти, перш за все необхідно направити на оновлення основних фондів підприємств ЖКГ.

«З цієї суми 20,5 млрд. грн держава повинна виділити на підтримку регіонів і в кожного є шанс одержати частину цих коштів, для цього потрібні ідеї та проекти для їх втілення», - сказав міністр.

О.ПОПОВ пообіцяв, що міністерство ЖКГ допоможе місцевій владі у пошуках і заохоченні інвесторів, а також закликав місцевих бізнесменів приєднатися до роботи з модернізації ЖКГ.