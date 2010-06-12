МінЖКГ виділить на модернізацію ліфтового господарства 90 млн.грн.

Міністерство житлово-комунального господарства в 2010 році виділить на модернізацію ліфтового господарства 90 млн. грн.

Про це сьогодні в Кременчуку (Полтавська обл.) заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ.

За його словами, міністерство ухвалило рішення реанімувати програму з модернізації ліфтів, яка минулого року не працювала.

«Цього року на це виділимо 90 млн. грн., наступного - більше. Сьогодні міністерство працює над розробкою довгострокової програми модернізації ліфтового господарства, яка дозволила б об`єднати зусилля муніципалітету, держави і населення, а також використовувала б потенціал вітчизняних виробників», - сказав міністр.

Він також повідомив, що сьогодні вітчизняні товаровиробники подали до Міністерства свої розрахунки з капремонту ліфтів. Вартість повного капремонту із заміною самої кабіни ліфту становить 100-110 тис. грн.

«Ми перевагу сьогодні віддаватимемо ОСББ, які разом з нами готові вкладати кошти у ремонти», - сказав міністр

Нагадаємо, в Україні функціонує близько 86 тисяч ліфтів, 32% з яких експлуатуються понад 25 років.