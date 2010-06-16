Забудовники дотепер працюють зв 100% рентабельністю

Українські забудовники дотепер працюють зі 100% рентабельністю, а в деяких об`єктах вона може досягати і 300%. Про це Інформаційно-аналітичному порталу «Столична нерухомість» повідомив начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександр БОНДАРЕНКО.

За його словами, «дотепер ціни на нерухомість істотно завищені. Якщо подивитися акт готовності об`єкту, то реальна вартість кв. м, яка включає собівартість і рентабельність підрядчиків - це 500-800 дол. США. Це підтверджує, що забудовники продають житло за завищеною ціною».

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