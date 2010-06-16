Хіврич очолить міністерство з питань ЖКГ?

Кабінет міністрів пропонує призначити Юрія ХІВРИЧА міністром з питань житлово-комунального господарства України.

Відповідний проект постанови зареєстровано в парламенті.

Відповідне подання вніс прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

На сьогодні Ю.ХІВРИЧ обімає посаду першого заступника міністра з питань ЖКГ.

Також у парламенті зареєстровано проект постанови про звільнення Олександра ПОПОВА з посади міністра з питань житлово-комунального господарства України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Як повідомляв УНІАН, вчора О.ПОПОВА було призначено на посаду першого заступника голови Київської міськдержадміністрації.