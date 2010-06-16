Хіврич очолить міністерство з питань ЖКГ?
13:45, 16 червня 2010Нерухомість
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Азаров пропонує його кандидатуру
Кабінет міністрів пропонує призначити Юрія ХІВРИЧА міністром з питань житлово-комунального господарства України.
Відповідний проект постанови зареєстровано в парламенті.
Відповідне подання вніс прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
На сьогодні Ю.ХІВРИЧ обімає посаду першого заступника міністра з питань ЖКГ.
Також у парламенті зареєстровано проект постанови про звільнення Олександра ПОПОВА з посади міністра з питань житлово-комунального господарства України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Як повідомляв УНІАН, вчора О.ПОПОВА було призначено на посаду першого заступника голови Київської міськдержадміністрації.
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